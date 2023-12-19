بدء فعاليات قافلة الوسائل التعليمية « ابتكار وتواصل» بشمال الباطنة

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

انطلقت في مركز لوى للعلوم والإبتكار بمحافظة شمال الباطنة فعاليات افتتاح المحطة الثانية من مبادرة قافلة الوسائل التعليمية (ابتكار وتواصل)، والمعرض المصاحب لها، والذي نظمته المديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المديريات العامة للتربية والتعليم لمحافظتي شمال الباطنة والبريمي، وذلك برعاية ماجد بن حميد بن علي السعيدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الصحة والسلامة والأمن والبيئة بشركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية.

تأتي فكرة إقامة مبادرة قافلة الوسائل التعليمية لابراز الجهود المبذولة في إنتاج وتوفير الوسائل التعليمية وإبراز ابتكارات المدارس وتحقيق مبدأ التواصل والتعاون بين أخصائي الوسائل التعليمية والمعلمين والطلبة إضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على الملاحظات والمقترحات وإيجاد طرق لتطوير هذه الوسائل بين مختلف المحافظات التعليمية وتشمل المبادرة ايضا تنفيذ معرض متنقل للوسائل التعليمية بين المحافظات.

بدأت فقرات الحفل بكلمة المديرية العامة لتطوير المناهج ألقاها الدكتور سلطان بن محمد الكندي المدير العام المساعد للمديرية العامة لتطوير المناهج للمصادر التعليمية، بعدها تم تقديم عرض مرئي للوسائل التعليمية وشاهد بعدها الحضور عرضاً مرئياً حول جهود المحافظتين التعليميتين لشمال الباطنة والبريمي المشاركتين في المحطة الثانية من مراحل المبادرة بعد ذلك قام راعي الحفل بتكريم المشاركين ضمن مبادرة قافلة الوسائل التعليمية، ثم قام راعي الحفل والحضور بافتتاح المعرض المصاحب للوسائل التعليمية، والتجوال بين اروقته الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام. ويشتمل المعرض المتنقل على عرضا لاهم انتاج الوزارة من الوسائل التعليمية وهي مجموعة نماذج من الأدوات والخامات والمصورات والمجسمات والحقائب التعليمية التي توفرها الوزارة للحقل التربوي بالإضافة إلى قسم ابتكارات الميدان من الوسائل الذي يحوي انتاج العاملين قليلة التكلفة والخاصة بجميع المواد والفصول الدراسية.

وعلى هامش المعرض هناك عدة فقرات تحتوي على شرح الاستراتيجية التعليمية، والموسوعة العمانية في الموقف الصفي، وبرمجة روبوت الماتاتا، والتصميم الجرافيكي في برنامج كانفا، واللوحات الجدارية (مكس ميديا)، ومنهج الابتكار الرقمي، وعمل تجريدي بالخامات المختلفة، وفن الهندسة الزجاجية، وأساسيات الأردوينو، وبرمجة روبوت ev3، والألعاب الشعبية العمانية، والطباعة ثلاثية الأبعاد.الى جانب عقد فعاليات مصاحبة للمعرض تبرز جهود المحافظات التعليمية المستضيفة.