كيفية دهان الأبواب الخشبية وأهم الخطوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 12:31 صباحاً - تعتبر عملية دهان الأبواب من أعمال الصيانة التي يمكن القيام بها بنفسك في حالة توفر الأدوات اللازمة لها، وإتباع جميع التعليمات والخطوات الصحيحة، فهذا الأمر لا يحتاج إلى مهارة ولكنه يحتاج إلى الدقة في التنفيذ، بالإضافة إلى أن الخشب يعتبر من المواد التي تدخل في الكثير من قطع الأثاث في المنازل، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح كيفية دهان الأبواب الخشبية عن طريق إتباع بعض التعليمات البسيطة.

أنواع دهان الخشب

يعتقد البعض أن الدهان العادي يمكن استخدامه لتلوين كافة الأسطح، إلا أن هناك أنواع من دهان ابواب الخشب، وأنواع أخرى مخصصة لتلوين الأسطح الأخرى، وتشمل أنواع الدهان المخصص للخشب ما يلي:

الدهان الزيتي

يفضل الكثير من الأشخاص استخدام الدهان الزيتي لطلاء الأثاث الخشبي، وذلك لأنه يجعل سطح الخشب أملس سواء كان الدهان المستخدم لامع أو غير لامع، بالإضافة إلى أنه غير معرض للخدش بسهولة، كما أن معظم الأثاث الذي يدهن باستخدام هذا النوع لا يحتاج لدهن أكثر من طبقة للحصول على اللون واللمعان المطلوب، إلا أنه يستغرق وقت أطول حتى يجف.

دهان اللاتكس

يعتبر التعامل مع هذا النوع من دهان ابواب الخشب بشكل أسهل من الدهان الزيتي، لأنه يتميز بالوزن الخفيف، وسرعة جفافه على الأسطح الخشبية، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام على الخشب، كما أنه سهل التنظيف، حيث يمكن أن يتم تنظيفه بالماء والصابون العادي، مما يجعل مهمة تصحيح لونه، وإنجاز العمل فيه سريعة وسهلة، ولكن يحتاج هذا النوع أنه عدد مرات أكبر في الدهان حتى يصل إلى درجة اللون واللمعان المطلوب، كما أنه قد يكون معرض بشكل كبير للتشقق والخدش في حالة استخدامه باستمرار.

الدهان المائي

يعتبر هذا النوع من الدهانات من أكثر أنواع الدهانات التي يتم استخدامها في طلاء الخشب، وهو من أسهل أنواع الدهانات لهذا الغرض، لأن نوع الخشب الذي يجب دهنه بهذا النوع من الدهانات لا يحتاج إلى خطوات معالجة كثيرة، إلا إذا كان الخشب مدهون بشكل مسبق بدهان زيتي، بالإضافة إلى أنه يجف بشكل سريع، ولا يسبب العفن لألياف الخشب، أو ظهور رائحة منها، فهو مقاوم أيضا للتلاشي، أو التشقق، ومن أشهر أنواعه الدهان الطباشيري، والدهان الحليبي، وطلاء الأكريليك.

أدوات ومعدات دهان أبواب الخشب

قبل البدء بدهان الأبواب الخشبية، سوف تحتاج إلى مجموعة من الأدوات والمعدات المخصصة لها، والتي تشمل ما يلي:

فرشاة دهان بحجم مناسب.

عبوة دهانات مخصصة لأبواب الخشب باللون الذي تريده بحيث تكون مخصصة عند دهان الأبواب الخشبية.

عبوة من دهان الأساس، ويستحسن أن تكون العبوة مخصصة لتأسيس الأبواب الخشبية.

قطعة من القماش النظيفة لتنظيف الأبواب قبل طلائها.

فرشاة صغيرة للمساحات الضيقة.

ورق صنفرة ناعم الحبيبات، وورق صنفرة مرن.

قناع واقي للوجه، وملابس قديمة لأنها يمكن أن تتعرض للدهان.

قطع من الجرائد أو المناشف.

معجون خشب.

دهان الأبواب الخشبية

يساعد دهان الأبواب الخشبية على منحها منظر جديد، وإضافة لمسة شخصية عليها عن طريق تجديد ألوانها، إلى جانب إمكانية تقليل تكاليف سعر ابواب خشب داخلية وصيانتها مع مرور الوقت، وحمايتها من التآكل، والتشقق، وتعتبر مهمة دهان الأبواب بشكل عام مهمة بسيطة إذا توفرت المواد والأدوات المناسبة لذلك العمل، وكان هناك مهارة واستعداد لتنفيذ هذه المهمة.

في نهاية هذا المقال لقد تعرفنا على كيفية دهان الأبواب الخشبية بالإضافة إلى الأنواع التي يتم استخدامها في دهان الأبواب الخشبية إلى جانب الأدوات اللازمة والتي يجب استخدامها عند دهان الأبواب الخشبية.