إيلون ماسك يعيد نشر خطته الرئيسية : سيارة تكسبك المال بدلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:33 مساءً - شارك إيلون ماسك "خطته الرئيسية" التي تضمنت خططًا لإنشاء سيارة تكسبك المال بدلاً من أن تكلفك.

احتفل الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتيسلا البالغ من العمر 52 عامًا بمرور ثماني سنوات على نشره لأول مرة "الخطة الرئيسية، الجزء الثاني".

كُتبت خطة ماسك الأولى قبل 18 عامًا وتناولت بالتفصيل أهدافه لعلامة تيسلا التجارية - لإنشاء سلسلة من السيارات و"توفير الطاقة الشمسية". تم إصدار الخطة الثالثة قبل عام.

الآن، يتأمل رجل الأعمال في الخطة الثانية التي تضمنت التعهد "بتمكين سيارتك من كسب المال لك عندما لا تستخدمها".

توسيع نطاق تيسلا والقيادة الذاتية

نشر ماسك رابطًا على منصة X وذكر ببساطة: "لقد كتبت هذا قبل 8 سنوات." تتضمن الخطة توسيع نطاق تيسلا "لتغطية الأشكال الرئيسية للنقل البري" بما في ذلك الشاحنات الثقيلة (التي يبدو أن تيسلا حققتها مع Cybertruck) والنقل الحضري عالي الكثافة للركاب.

كانت هناك أيضًا تفاصيل عن خطط "الاستقلالية"، حيث تنص الوثيقة: "مع نضوج التكنولوجيا، ستكون جميع مركبات تيسلا مزودة بالأجهزة اللازمة للقيادة الذاتية بالكامل مع القدرة على التشغيل في حالة الفشل، مما يعني أنه يمكن لأي نظام معين في السيارة أن يتعطل وستظل سيارتك تقود نفسها بأمان."

وأضافت: "من المهم التأكيد على أن تحسين وتأكيد البرنامج سيستغرق وقتًا أطول بكثير من تركيب الكاميرات والرادار والسونار وأجهزة الكمبيوتر."

ردود الفعل والتطلعات المستقبلية

ردًا على رحلة استرجاع الذكريات، نشر أحد الأشخاص على X/تويتر: "والآن نحن في عام 2024 نتحدث عن سيارات الأجرة الآلية من تيسلا. تقدم مذهل." وأدلى آخرون بتعليقات مثل "يا له من وقت مثير لنكون فيه على قيد الحياة" و"إذا لم تكن متحمسًا للمستقبل أو لتقدم التكنولوجيا، فيجب أن تكون كذلك".

يبدو أن خطط ماسك الطموحة قد أثارت حماسًا وتفاؤلاً بشأن مستقبل النقل والقيادة الذاتية. يبقى أن نرى كيف ستتحقق هذه الخطط على أرض الواقع وتأثيرها على حياتنا اليومية.