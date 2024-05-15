تسلا تلغي 601 وظيفة إضافية من كاليفورنيا وسط موجة تسريح العمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 12:31 مساءً - على الرغم من ردود الفعل العنيفة، تواصل شركة تسلا خطتها لخفض قوتها العاملة بشكل كبير، وقدمت أوراقًا إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا تشير إلى أنه سيتم تسريح 223 شخصًا في موقعها في بالو ألتو و378 من مصنع فريمونت بشكل دائم.

تسلا تلغي 601 وظيفة إضافية من كاليفورنيا

وحسب ما نقله موقع carscoops، تبدأ عمليات التسريح من العمل حيز التنفيذ في 20 يونيو، ولكن من غير الواضح ما إذا كان الموظفون المتأثرون يعرفون مصيرهم حتى الآن.

وتعد بالو ألتو أحد مراكز التطوير والتصنيع الرئيسية لشركة Tesla، وتقوم بتصميم وبناء معدات توليد القوة وتعمل كمقر هندسي للعلامة التجارية بأكملها.

ومصنع فريمونت هو منشأة إنتاج بدوام كامل مع خمسة خطوط تجميع، حيث تقوم Tesla ببناء كل طراز معروض للبيع اليوم باستثناء Cybertruck هناك، وتعتبر هذه المواقع حيوية لنجاح العلامة التجارية.

ومع ذلك، تشير تقارير SFChronicle إلى أنه على مدار أسبوعين في منتصف يونيو، سيغادر 600 عامل شركة صناعة السيارات، ومن خلال الجمع بين هذه التخفيضات مع أكثر من 2700 وظيفة تم الإعلان عنها في منطقة الخليج في وقت سابق من هذا العام و2688 وظيفة في تكساس، فقد قامت تسلا بإزالة ما لا يقل عن 5989 وظيفة هذا العام، وهذا يتماشى مع عدد الموظفين البالغ 6020 موظفًا الذي توقعت الشركة خفضه في وقت سابق من هذا العام.

ومن المؤكد أنه يُقال إنها تعيد توظيف الأشخاص الذين استغنت عنهم سابقًا في فريق Supercharger الخاص بها، لذا فإن شركة Tesla فقط هي التي تعرف حقًا الرقم النهائي هنا.

وتأتي كل هذه التخفيضات نتيجة لما تقول تسلا إنه تخفيض في قوتها العاملة بنسبة 10 بالمائة، وفي ذلك الوقت، كان يعمل بها حوالي 140 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وفي الواقع، قد نكون في منتصف الطريق تقريبًا خلال عمليات تسريح العمال في هذه المرحلة.

وفي نهاية المطاف، تحاول العلامة التجارية تقليل النفقات العامة وزيادة الكفاءة في جميع المجالات، وخلال الربع الأول من عام 2024، شهدت انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات والأرباح، لذا فهي بحاجة إلى طريقة للانتعاش.

وتبدأ المجموعة الأولى من عمليات تسريح العمال التي تؤثر على موظفي Bay Area في 14 يونيو، وتبدأ المجموعة الثانية في 20 يونيو، وسيستغرق كل منها حوالي أسبوعين ليتم تنفيذها بالكامل.