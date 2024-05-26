انت الأن تتابع خبر الأكثر مبيعًا في السعودية..خصم 25‎%‎ والتقسيط بيكون على دفعات ميسرة أمازون تطرح هاتف Xiaomi Redmi Note 12! ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت أمازون عرضًا ترويجيًا استثنائيًا لهاتف Xiaomi Redmi Note 12، الذي يعد من بين أحدث وأفضل الإصدارات التي قدمتها شركة شاومي مؤخرًا. يتميز هذا الهاتف بمجموعة من التحديثات التقنية التي تشمل معدل تحديث عالٍ للشاشة يعزز من الأداء البصري مع كفاءة في استهلاك الطاقة، وكاميرا متقدمة تشتمل على عدسة واسعة الزاوية. وفي ضوء الإقبال الكبير من العملاء، تقدم أمازون خصمًا يصل إلى 25% على سعر الهاتف، ما يخفض تكلفته إلى 8230 جنيهًا مصريًا بدلاً من 10999 جنيهًا.

علاوة على ذلك

يشمل العرض من أمازون خدمات شراء مرنة تتضمن الدفع نقدًا عند الاستلام وخيارات لإرجاع المنتج مجانًا خلال 15 يومًا. ولمن يفضلون الأقساط، يتيح أمازون شراء الهاتف بالتقسيط مع أقساط شهرية تبدأ من 322.72 جنيه لمدة 48 شهرًا، مع إمكانية اختيار خطط خاصة حسب البنك المعني.

من حيث المواصفات