انت الأن تتابع خبر الأكثر مبيعًا في السعودية..خصم 25% والتقسيط بيكون على دفعات ميسرة أمازون تطرح هاتف Xiaomi Redmi Note 12! ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلقت أمازون عرضًا ترويجيًا استثنائيًا لهاتف Xiaomi Redmi Note 12، الذي يعد من بين أحدث وأفضل الإصدارات التي قدمتها شركة شاومي مؤخرًا. يتميز هذا الهاتف بمجموعة من التحديثات التقنية التي تشمل معدل تحديث عالٍ للشاشة يعزز من الأداء البصري مع كفاءة في استهلاك الطاقة، وكاميرا متقدمة تشتمل على عدسة واسعة الزاوية. وفي ضوء الإقبال الكبير من العملاء، تقدم أمازون خصمًا يصل إلى 25% على سعر الهاتف، ما يخفض تكلفته إلى 8230 جنيهًا مصريًا بدلاً من 10999 جنيهًا.
علاوة على ذلك
- يشمل العرض من أمازون خدمات شراء مرنة تتضمن الدفع نقدًا عند الاستلام وخيارات لإرجاع المنتج مجانًا خلال 15 يومًا. ولمن يفضلون الأقساط، يتيح أمازون شراء الهاتف بالتقسيط مع أقساط شهرية تبدأ من 322.72 جنيه لمدة 48 شهرًا، مع إمكانية اختيار خطط خاصة حسب البنك المعني.
من حيث المواصفات
- يتمتع Xiaomi Redmi Note 12 بخصائص تقنية رفيعة تشمل شاشة AMOLED بقياس 6.67 إنش ودقة FHD+, معالج Snapdragon 685، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع. الجهاز مزود كذلك بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعرًا رئيسيًا بقوة 50 ميجا بكسل، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة MIUI 14، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن أداء عالٍ بسعر معقول.هذا العرض من أمازون يمثل فرصة رائعة للعملاء للحصول على أحدث التقنيات بأسعار مغرية، مع الاستفادة من تسهيلات الشراء التي تقدمها منصة التجارة الإلكترونية المعروفة.