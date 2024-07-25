ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟حذر الخبراء من خطورة ابتلاع العلكة الّذي قد يؤدي إلى حالة طبية غريبة ومزعجة، قائلين إنه يمكن أن تتراكم في الجهاز الهضمي وتتصلب، وتشكل “كتلة حجرية” تسمى البازهر، كما أن مضغ مواد أخرى غير قابلة للهضم، مثل الشعر، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة.

وخضعت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا لعملية إزالة كتلة ضخمة من الشعر يبلغ طولها 16 بوصة، أي بحجم كرة الشاطئ تقريبًا، من بطنها، وعلى الرغم من أن تناول الخضار والفاكهة مفيد عادةً، إلا أن البازهر يمكن أن تتشكل في بعض الأحيان من الأجزاء غير القابلة للهضم من هذه الأطعمة مثل السليلوز.

وقال الدكتور بومغاردت إن “ألياف الفاكهة والخضروات والحليب والأدوية والعلكة يمكن أن تشكل كتلة غير قابلة للهضم في المعدة، في حين أن تناول المواد غير العضوية مثل الورق والبوليسترين والبلاستيك يمكن أن يسبب البازهر أيضًا، فإن الاستهلاك القهري للمواد غير الصالحة للأكل مثل الشعر والورق والرمل يسمى طبيا بيكا”.

وأشار إلى أن الأطفال الصغار، وكذلك البالغين الذين يعانون من صعوبات التعلم، هم من بين الأشخاص الأكثر شيوعًا للإصابة بالبيكا، كما أن البالغين الذين يعانون من إجهاد عقلي أو نقص الحديد أو الزنك في نظامهم الغذائي يمكن أن يصابوا به أيضًا في بعض الأحيان”.

وأضاف: “ويمكن أن تصاب النساء الحوامل أيضًا بالبيكا فيما يُعتقد أنه رد فعل لجسمهن الذي يبحث عن أنواع معينة من العناصر الغذائية”.