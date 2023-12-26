انطلاق بطولة مسندم الأولى للكريكت

انطلقت منافسات بطولة كركيت الأولى للجاليات مساء امس الاول بمشاركة مختلف فئات المجتمع ومن جميع الجنسيات والأعمار وذلك ضمن فعاليات موسم الشتاء مسندم في نسخته الثانية الذي تنظمه بلدية مسندم .

حضر حفل الافتتاح عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل الملا مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة مسندم وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والخاصة والشركات الداعمة للدوري.

شهد اليوم الأول للدوري التي تنظمه بلدية مسندم على مدار يومين متتالين بملعب المجمع الرياضي بولاية خصب تنظيم مباراتين (الهند – باكستان) و (الهند-بنغلاديش) ومسابقات رياضية للعائلات والأطفال وعروض فنية طلابية بمشاركة مجتمعية متنوعة من الجاليات الاسيوية والعربية وعموم فئات المجتمع، وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والمديرية العامة للخدمات الصحية وإدارة الثقافة والرياضة والشباب.

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