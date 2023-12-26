تتويج نادي العامرات بطلا لأول مرة والشباب وصيفا ومصيرة ثالثا

فـي ختام دوري كرة القدم الشاطئية

توج نادي العامرات بلقب بطولة دوري كرة القدم الشاطئية في ختام الجولة الأخيرة للدوري والذي أقيم مساء امس الاول تحت رعاية المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في ملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم ويعد هذا أول لقب يحصل عليه نادي العامرات في أول مشاركة له في مسابقات كرة القدم وجاء نادي الشباب في المركز الثاني وحصل نادي مصيرة على المركز الثالث . وقد شهد الاسبوع الرابع عشر والاخير للدوري اقامة ثلاث مباريات المباراة الاولى فاز فيها صور على مرباط بنتيجة 7/‏‏1 والمباراة الثانية تفوق صحم على مصيرة بنتيجة 3/‏‏2 أما المباراة الاخيرة والختامية جمعت بين نادي العامرات البطل مع نادي الشباب الوصيف وانتهت بفوز العامرات بنتجية 10/‏‏6 الشوط الاول من المباراة انتهى بتقدم الشباب بنتيجة 3/‏‏2 سجل اهداف الشباب كل من عبدالله البلوشي هدفين ومحمد البلوشي هدف أما اهداف العامرات جاءت عن طريق كل من احمد العويسي و يونس العويسي وفي الشوط الثاني استطاع العامرات تعديل خطوط من جديد ونجح في الخروج من هذا الشوط بتسجيل 5 اهداف عن طريق كل من خالد العريمي وعبدالله الصوطي « هدفين» واحمد العويسي ونوح الزدجالي بينما سجل هدف الشباب الرابع شريف البلوشي لينتهي الشوط الثاني بتقدم العامرات 7/‏‏4 .

وفي الشوط الثالث سجل نوح البطاشي لاعب العامرات هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لتصبح النتيجة 7/‏‏5 بعدها نجح العامرات في تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثامن عن طريق عبدالله الصوطي والهدف التاسع من ركلة جزاء سددها حارس المرمى العامرات يونس العويسي ثم اختتم اليقظان الهنداسي سلسلة اهداف نادي العامرات بتسجيلة الهدف العاشر ثم نجح الشباب بتسجيله الهدف العاشر عن طريق اللاعب سمير آل سعد لتنتهي المباراة بفوز العامرات على الشباب ١٠ /‏‏ ٦.

وعقب انتهاء المباراة النهائية قام المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني راعي الختام بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث توج نادي العامرات بدرع الدوري وميداليات الذهبية بينما حصل الشباب ميداليات الفضية لحصوله على المركز الثاني وحصل نادي مصيرة على ميدالية البرونزية بحصولة على المركز الثالث.