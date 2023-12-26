اليوم.. الإعلان عن الفائزين فـي مسابقة المشاريع الرياضية «شاركنا التغيير»

برعاية وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحتفل وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم بتكريم الفائزين في مسابقة الوزارة للمشاريع الرياضية « شاركنا التغيير» وذلك بمركز الشباب تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع أصحاب الأفكار الإبداعية على المساهمة في إيجاد وابتكار مشاريع رياضية وحيوية تسهم في تفعيل النشاط البدني ورفع مستوى ممارسته وجعله أسلوب حياة، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع رياضية مستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وكانت اللجنة المشرفة على المسابقة اعلنت عن تأهل ٥ أفكار لحفل ختام المسابقة وهي مسار ٤٠.٣ والمدرسة الرياضية النموذجية ورواد وwheels و the smart space على أن يتم الاعلان عن المراكز الخمسة الأولى اليوم في الحفل الختامي .

وكانت المشاريع العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية قد قدمت عروضا حية أمام لجنة التحكيم ليتم بعدها الاعلان عن المشاريع المتأهلة، حيث قدم عبدالرحمن الجديدي ومجاهد اليحيائي مشروع «المساحة الذكية للحياة الرياضية» وهو عبارة عن ممشى رياضي تفاعلي يتفاعل بين مرتاديه وبين مميزات المسار، ومدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وجاهز لاحتضان مختلف الفعاليات الرياضية محلياً وعالمياً وهو يشمل الفئات المجتمعية والمؤسسية. واستعرضت صبا السنانية مشروع «ويلز» وهو عبارة عن حلبة تزلج (رياضة الرولر سكيت) وهي ان تكون حلبة ويلز الأولى من نوعها في سلطنة عمان حيث توفر بيئة آمنه وممتعة للأشخاص من جميع الاعمار والاستمتاع برياضة التزلج بالرولر سكيت، بينما قامت ريم الحارثي بعرض مشروع تحت مسمى « مسقط بايك» وهو مشروع يهدف الى تطوير ممرات ومسارات لركوب الدراجات الهوائية وممارسة رياضة الجري بأطوال مختلفة تتراوح بين ١كم حتى ١٠ كم، واستعرضت حميدة الرحبية و وعهود البلوشية مشروع «دربك هنا» وهو عبارة عن ممشى مزود بتقنيات حديثة (شاشات رقمية) لمعرفة حرق السعرات الحرارية، المسافات المقطوعة وعبارات تشجيعية، أما فكرة مشروع رواد فهو عبارة عن مركز تدريبي واقع ضمن خطة تفعيل برامج ما بعد المدرسة في المدارس الحكومية بسلطنة عمان، مختص بتعزيز ممارسة النشاط البدني لدى الطلبة والطالبات من خلال إشراكهم في برامج معدة خصيصا لرفع مستوى ممارستهم للنشاط البدني وبناء شخصياتهم القيادية والمهارية والحركية من خلال استغلال حبهم للألعاب الصغيرة ذات طابع التحدي والتي لها الدور الكبير في التأثير عليهم إيجابا بطريقة غير مباشرة، فيما قدم عادل البلوشي مشروع المدرسة الرياضية النموذجية والتي تعنى باستغلال المرافق المتوفرة بالمدرسة كاستخدام الساحات المفتوحة بالمدارس مثل ساحة الطابور بالمدرسة، الملاعب والمنشآت الرياضية الموجودة داخل المدرسة وتركيب ممشى «انترلوك» داخل وخارج محيط السور المخصص للمدرسة، وكذلك ادارة الساحات والمرافق الرياضية بالمدارس عبر مؤسسات صغيرة ومتوسطة معتمدة ومرخصة في العمل بالقطاع الرياضي استهداف الأسر القريبة والقاطنة بالقرب من المنشآت المدرسية بمختلف فئاتهم العمرية، وتنفيذ برامج رياضية وترفيهية وبما يعود بالنفع للمجتمع بأسره.