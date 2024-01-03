نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو 2024.. الزمالك يسعى لاستعادة لاعبه من صفوف الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فترة الانتقالات الشتوية، والتي معها يسعى كل فريق لسد النقص في صفوفه، والاستعانة بخدمات النجوم الذين قدموا التألق خلال الموسم الحالي.

القلعة البيضاء صارت في ورطة، بعد إيقاف القيد بسبب الغرامات المتعددة للاعبين، أبرزها قضية سبورتينج لشبونة والتي تخص قائد الفريق الأول محمود شيكابالا.

ويسعى الزمالك للاعتماد على اللاعبين المعارين أبرزهم احمد محمود من صفوف الجونة.

الزمالك يسعى لحل أزمة القيد

وتتحرك القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب من أجل حل أزمة القيد سريعا، من أجل التعاقد مع لاعبين مميزين في الفريق.

وبات أحمد محمود قريبا من العودة إلى صفوف الزمالك، بعد تواصل غير رسمي من مسئولى الزمالك مع إدارة الجونة من أجل استعادة اللاعب خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية وقطع الإعارة.

واستند الزمالك على رغبة اللاعب من اجل العودة لفريقه وقطع الاعارة.

وكان اللاعب معارًا لنادي فاركو الموسم الماضي، قبل أن تجدد الاعارة لصالح الجونة الصاعد حديثا للدوري الممتاز هذا العام.