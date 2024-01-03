نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يهزم كالياري برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز أمام كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة ميلان وكالياري في كأس إيطاليا

أهدر لوكا يوفيتيتش انفرادًا تامًا بمرمى ميلان في الدقيقة 8، بعد تمريرة بينية رائعة من ياسين عدلي إلى زميله يوفيتيتش الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس بوريس رادونوفيتش إلى ركلة ركنية.

وسجل لوكا يوفيتيتش أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 29، بعد عرضية من ثيو هيرنانديز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها يوفيتيتش بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 42، بعد انطلاقة رائعة من ثيو هيرنانديز من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء ثم مرر الأخير الكرة إلى يوفيتيتش الذي سدد كرة أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس بوريس رادونوفيتش وسكنت الشباك.

وعزز شاكا تراوري التقدم بالهدف الثالث لصالح ميلان في الدقيقة 50، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس بوريس رادونوفيتش وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وقلص باولو أزي الفارق لصالح فريقه كالياري في الدقيقة 88، بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أنطونيو ميرانتي.

وأحرز رافائيل لياو الهدف الرابع لصالح ميلان في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش إلى زميله لياو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

