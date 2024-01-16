نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره فريق ساسولو، اليوم الثلاثاء 16 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ضد ساسولو

تُقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وساسولو في الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر الا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر الا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

تذاع تلك المباراة بين فريقي يوفنتوس وساسولو عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو.

تشكيل يوفنتوس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - روجاني.

خط الوسط: ثيموني ويا - كامبياسو - لوكاتيلي - ميرتي - كوسيتش.

خط الهجوم: ميلك - يادليز.