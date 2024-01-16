تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد عمان في كأس أسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد عمان، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات كأس أسيا 2023.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا 2023

تنطلق المباراة بين السعودية وعمان، اليوم الثلاثاء، الموافق 16-1-2024 ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس آسيا 2023، على استاد خليفة الدولي.

وتبدأ مباراة السعودية وعمان في السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً، بتوقيت قطر والمملكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب السعودية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا 2023

تنقل مباراة السعودية وعمان عبر قناة إس إس سي، وقناة الكاس إكسترا 1 إتش دي، وقناة بي إن سبورتس Asian cup 1.

معلق مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا 2023

ويعلق على أحداث مباراة السعودية وعمان عبر قناة الكاس كل من: أحمد الطيب ومحمد السعدي، فيما سيكون حسن العيدروس معلقًا على قناة بي إن سبورتس، هذا بالإضافة إلى تعليق على سعيد الكعبي ومشاري القرني، عبر إس إس سي.