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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن دون اشتراك..بث مباشر مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023..يلاقي منتخب السعودية مساءً اليوم الثلاثاء، منتخب عمان في كأس آسيا 2023، ويقام اللقاء على خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ويهتم كثيرًا من متابعي الكرة في المملكة العربية السعودية بالبحث عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة منتخب السعودية وعمان في كأس آسيا 2023، والتشكيل المتوقع للمنتخب السعودي والقنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا.

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موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

تقام مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت عُمان.

معلق مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهام التعليق على مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 إلى المعلق حسن العيدروس.



تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد عمان اليوم في كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.

وسط الملعب: عبد الإله المالكي، محمد كنو، عبد الله الخيبري.

الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان.



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القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

تردد بي أن سبورت آسيا المفتوحة سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بي أن سبورت آسيا المفتوحة نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس اكسترا 1 نايل سات

التردد 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات

قمر: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح