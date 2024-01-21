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أحمد جودة - القاهرة -

رد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على عرض بايرن ميونيخ الألماني لضم كيران تريبيير خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

نيوكاسل يرد على عرض بايرن ميونيخ لضم تريبيير

وفقًا لشبكة " سكاي سبورتس " رفض نيوكاسل يونايتد عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع كيران تريبيير.

أفادت تقارير أن بايرن ميونيخ حول اهتمامه إلى كيران تريبيير حيث واجه صعوبات في الاتفاق على صفقة إعارة مع باريس سان جيرمان لصالح نوردي موكيلي.

وناقش النادي الألماني، الذي يديره مدرب تشيلسي السابق توماس توخيل، انتقالًا محتملًا للاعب تريبيير البالغ من العمر 33 عامًا بشكل مكثف طوال الأسبوع.

وسجل تريبيير سبع تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل هذا الموسم، لكن أداءه تراجع في الأسابيع الأخيرة.

يُذكر ان بطل البوندسليجا قد عرض صفقة إعارة مع خيار جعله دائمًا في نهاية موسم 2023/2024، ومع ذلك فإن نيوكاسل غير مهتم بخسارة لاعب مهم في الفريق الأول خلال هذه الفترة من الموسم.

