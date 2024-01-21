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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب دين فورمان، لاعب خط وسط منتخب جنوب إفريقيا السابق، عن إعجابه الشديد بالأداء الدفاعي لمنتخب نيجيريا خلال فوزهم 1-0 على ساحل العاج في مباراة كأس الأمم الأفريقية 2023.

دين فورمان يشد بالأداء الدفاعي لنيجيريا أمام ساحل العاج

احتاج أبطال إفريقيا ثلاث مرات إلى الرد بعد تعادلهم المخيب 1-1 مع غينيا الاستوائية في أول مباراة لهم في البطولة الجارية في ساحل العاج.

سجل مدافع الوسط ويليام تروست إيكونج، الذي كان يرتدي شارة الكابتن، هدف الفوز من ركلة جزاء بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بعد تعرض لاعب نيجيريا البارز فيكتور أوسيمين لخطأ داخل منطقة الجزاء.

كانت هناك بعض العروض الدفاعية الرائعة من سيمي أجايي وفرانك أونيكا وتروست إيكونج، كما تم التنويه بشكل خاص بكالفن باسي في أول ظهور له أساسيًا في كأس الأمم الأفريقية.

وشدد فورمان على أن فريق النسور، المعروف بقوته الهجومية الغزيرة بقيادة أوسيمين، تحدوا الصعاب من خلال تقديم أداء دفاعي رائع وإحباط خصومهم.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية، قال فورمان: "لقد كانوا رائعين، وهو أداء ربما لم نعتد عليه ".

وأشار "من النيجيريين، مهارة تكتيكية حقيقية، لقد تم تشكيلهم بطريقة 5-4-1 (3-4-3) وقد نجح الأمر حتى النهاية ".

وتابع "في الخلف، رفع كل واحد منهم يده وقال إنه من المستحيل أن تتمكن من التغلب علينا اليوم في ساحل العاج، في الاستراحة كانوا يمثلون تهديدًا ".

واستمر "كانت هناك بعض العروض الرائعة، إنه حقًا فوز عظيم، وأنا أعلم شعور الفوز الكبير، سيعود هؤلاء اللاعبون إلى غرفة تبديل الملابس، وسينظرون حولهم ويقولون إننا قادرون على التغلب على الدولة الأولى في المسابقة".

وكان فورمان ضمن تشكيلة جنوب إفريقيا التي خسرت أمام نيجيريا 2-1 في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

