نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح شجاع من مدرب لايبزيج قبل مواجهة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ماركو روزه مدرب لايبزيج، عن مواجهة فريقه الصعبة أمام ريال مدريد، الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مدرب لايبزيج: لسنا خائفين من ريال مدريد

قال روزه مدرب لايبزيج في تصريحاته اليوم الإثنين: “يمر ريال مدريد بحالة استثنائية في جميع المسابقات ويتمتع بخبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، لكننا لسنا سيئين، فلدينا لاعبين رائعين، وسنبحث عن الفوز من البداية”.

وتابع مدرب لايبزيج: “نحن لسنا خائفين من ريال مدريد. نحن نتطلع إلى المنافس في ملعبنا. لقد عملنا بجد الموسم الماضي وهذا الموسم في دور المجموعات”.

وأضاف روزه: “لقد تطور ريال مدريد بطريقة رائعة وأصبح أحد أقوى الفرق في أوروبا”.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ولايبزيج يوم غدٍ الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، على ملعب “ريد بول أرينا”.