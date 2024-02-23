نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول أم برشلونة؟.. تشابي ألونسو يحسم قراره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ما بين قيادة ليفربول الإنجليزي أو برشلونة في الموسم المقبل 2024/25.

ويعد تشابي ألونسو، هدفًا رئيسيًا لأندية ليفربول وبرشلونة وأيضًا بايرن ميونخ والتي سوف تنفصل عن مدربيها في نهاية الموسم الجاري.

تشابي ألونسو يُفضل تدريب ليفربول

قرر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الرحيل في نهاية الموسم، بينما بات تشافي هيرنانديز على وشك مغادرة برشلونة بسبب سوء النتائج، ونفس الأمر ينطبق على موقف توماس توخيل الذي سيترك بايرن ميونخ في الصيف بشكل رسمي.

وحسب شبكة “سكاي ألمانيا” فأن تشابي ألونسو على المستوى الشخصي يرغب في قيادة ليفربول.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن ليفربول بالنسبة لتشابي ألونسو هو النادي الأول الذي يستهدف تدريبه بالمستقبل.

ويحقق تشابي، نتائجًا مميزة مع باير ليفر كوزن هذا الموسم حيث يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، متقدمًا بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.