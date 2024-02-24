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رياض - احمد صلاح - تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد برباعية نظيفة خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح النادي الأهلي التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/24، بشكل رسمي بعد فوز يانج أفريكانز التنزاني على شباب بلوزداد الجزائري برباعية نظيفة حيث حافظ المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتمكن الأهلي الفوز على نظيرة فريق ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين أمس وسجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 48.

واحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط بعدما خاض 5 مواجهات تمكن الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث لقاءات، ويأتي يانج أفريكانز في وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط بعد الفوز على شباب بلوزداد برباعية نظيفة.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة الأهلى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط بعد الخسارة اليوم ويتواجد في قاع المجموعة فريق ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلى 9 نقاط.

2- يانج أفريكانز 8 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.

4- ميدياما الغاني 4 نقاط.

جدول ترتيب مجموعه الأهلى في دوري ابطال افريقيا