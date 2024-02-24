نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " أسطورة من أساطير مصر".. مصطفى محمد يتغنى بمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نجم منتخب مصر مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، على أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، أسطورة من الأساطير التي أنجبتها مصر.

تصريحات مصطفى محمد عن صلاح

قال مصطفى محمد في تصريحات نقلتها مجلة أونزي الفرنسية: "أشعر بالفخر عندما يتم وضع اسمي بجانب محمد صلاح، لا أحد يقارن لاعب بأخر، صلاح أسطورة من أساطير مصر".

وشدد: "أكون سعيدا للغاية باللعب بجانب محمد صلاح وأن يكون معي في الفريق، والكثير يتمنى ذلك".

وتطرق بحديثه إلى إمكانية سيره خلال مشواره الكروي على خُطى صلاح قال: "لا أحد يعلم غدا ماذا سيحدث، ولكنتي أجتهد وأسعى دائما لأصبح الأفضل، وأكون افضل نسخة من ذاتي".