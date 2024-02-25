ليكسويس البرتغالي يضم أحمد الجنايني ناشئ زد السابق

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ليكسويس البرتغالي في ضم أحمد الجنايني ناشئ نادي زد بعدما نال اللاعب إعجاب إدارة النادي لينجح ليكسويس في حسم الصفقة.

ليكسويس البرتغالي يضم أحمد الجنايني

وتألق الجنايني خلال تواجده في قطاع الناشئين بنادي زد إف سي، خاصةً مع تأهل الفريق إلى الدوري المصري الممتاز، واستضاقته لأكثر من بطولة على مستوى الناشئين، من بينها مشاركة كبار الأندية الأوروبية في الفئات السنية المختلفة على غرار أستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا البرتغالي، وغلطة سراي التركي، وبراغا البرتغالي.

وقرر اللاعب ارتداء القميص رقم ٧٢ مع فريقه الجديد تخليدا لذكرى شهداء النادي الأهلي.