عاجل.. الأهلي يعلن تجديد عقد حارسه 4 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق الكرة الأول بنادي الاهلي تجديد عقد حارس مرمى الفريق وذلك لمدة أربعة مواسم قادمة حتى 2028.

الأهلي يعلن تجديد عقد الصانبي 4 سنوات

ونشر الحساب الرسمي لنادي اهلي جدة عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا تظهر لحظات توقيع تجديد تعاقد حارس المرمى عبد الرحمن الصانبي لمدة 4 مواسم.

وكتب: "أنهت شركة نادي الأهلي، إجراءات تجديد عقد حارس الفريق الأول لكرة القدم عبد الرحمن الصانبي لمدة 4 سنوات".

ويعتبر الصانبي صاحب الثلاثة وعشرين عامًا من العناصر المبشرة التي يعدها الفريق من أجل الظهور في التشكيل الاساسي خلال الفترة القادمة حيث دخل في الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع مع فريق جديد قبل قطع إدارة الاهلي الطريق على كافة الاندية الراغبه في ضمه.

يذكر أن الصانبي يعد الحارس الثاني لفريق النادي الأهلي خلال الموسم الجاري بعد السنغالي إدوارد ميندي.