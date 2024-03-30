تخطى صلاح ويصارع هالاند.. سولانكي مفاجأة الموسم في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدّى دومينيك سولانكي، لاعب فريق بورنموث، إيرلينج هالاند ومحمد صلاح في سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حيث أظهر أداءً قويًا في مباراة فريقه ضد إيفرتون في الجولة الثلاثين من البطولة، حيث تمكّن من تسجيل هدف يرفع رصيده الشخصي إلى 16 هدفًا.

سولانكي مفاجأة الموسم في الدوري الإنجليزي

بعد الفوز، أعرب سولانكي عن تفاؤله ورغبته في إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، مشيرًا إلى أهمية كل نقطة في مسيرة فريقه.

وأشار إلى صعوبة المباراة وحسم اللحظة الحاسمة التي جاء فيها هدفه، معربًا عن استعداده واصراره في كل مباراة على المساهمة بالأهداف، وأكد على تحديد أهداف صغيرة لنفسه، وتحديدًا تحقيق هدفه القادم الذي يتمثل في الوصول إلى الهدف رقم 20.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

2 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.

3 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.

4 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

5 - سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

6 - جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

7 - ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 14 هدفًا.

8 - كول بالمر، تشيلسي، 13 هدفًا.

9 - بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

10 - فيل فودين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.