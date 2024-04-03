نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريقي الجونة والمقاولون العرب لمواجهة هامة ومرتقبة اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الاربعاء، على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الجونة ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

تنطلق مواجهة الجونة ضد نظيره المقاولون العرب في العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويدخل فريق الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الذي حققه خلال مواجهته الأخيرة بالدوري على حساب نظيره الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

فيما تعادل المقاولون العرب إيجابيا أمام نظيره الإسماعيلي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد الجبل الأخضر.

ويسعى فريق الجونة خلال مواجهة اليوم لمواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية في الدوري المصري، لضمان مركز متقدم في جدول الترتيب، وتحقيق نتيجة إيجابية ونقاط المباراة الثلاث على ملعبه، فيما يطمح فريق المقاولون العرب لاستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن المراكز المتأخرة في الدوري والهروب من دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل فريق الجونة، بقيادة علاء عبد العال، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 22 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال مباراتين، سجل مهاجموه 20 هدف، فيما استقبلت شباكه 16 هدف.

وفي نفس السياق، يحتل فريق المقاولون، بقيادة محمد عودة، العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، حققها الفريق من فوز وحيد، و6 تعادلات و3 هزائم، سجل مهاجمو ذئاب الجبل 15 هدف، فيما استقبلت شباكه 25 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الجونة ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.