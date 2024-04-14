نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيدان يتلقى أول عرض رسمي للعودة إلى التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، العودة إلى التدريب مجددًا بعد فترة ابتعاد طويلة منذ رحيله عن قيادة ريال مدريد في 2021.

بايرن ميونخ يتواصل مع زيدان

كشف زيدان في وقتٍ سابق، أنه منفتح على العودة إلى التدريب مرة أخرى دون أن يحدد وجهته المفضلة وذلك وسط اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى به.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن بايرن ميونخ الألماني يجري محادثات جادة مع زيدان من أجل قيادة الفريق الألماني بعد رحيل توماس توخيل في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قادة النادي الألماني قد تواصلوا مع مقربين من زين الدين زيدان لمعرفة مدى استعداده للعودة للتدريب بعد ثلاث سنوات وذلك في الأيام الأخيرة.

ويسعى مسؤولو بايرن ميونخ، لإقناع زين الدين زيدان بقبول مهمة قيادة الفريق البافاري في الموسم المقبل، كونه المرشح الأبرز لهذا المنصب بعد تشابي ألونسو الذي قرر البقاء مع باير ليفركوزن.