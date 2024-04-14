نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يرد على فيتوريا ويعلن سبب عدم دفع الشرط الجزائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، شكوى جديدة صباح اليوم الأحد، ضد اتحاد الكرة المصري بشأن عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة والشرط الجزائي في عقده.

- أول رد من اتحاد الكرة بشأن شكوى فيتوريا

وكشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الأزمة الأخيرة بين الاتحاد وفيتوريا:

1- تلقينا بالفعل إنذارا من محامي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه.

2- الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ دون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية.

3- الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع في دفعه

4-لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول علي باقي قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد.. من حق المدعي المطالبة بأي شيء، وفي النهاية العقد شريعة المتعاقدين.

