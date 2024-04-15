نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الإثنين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن معلق مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تقام أحداث مباراة القمة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة.

ويتواجد الأهلي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

وتولى المعلق المتميز مؤمن حسن مهمة التعليق على مباراة القمة بين الأهلي ونادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.