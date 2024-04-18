نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من توماس مولر على صدام بايرن ميونخ وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق توماس مولر نجم بايرن ميونخ، على مواجهة ريال مدريد في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

مولر: متحمس للعب ضد ريال مدريد

قال مولر في ظهوره عبر مقطع فيديو بحسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “سنلعب ضد ريال مدريد وأعتقد أنها واحدة من أكبر المواجهات في عالم كرة القدم”.

وتابع: "أنا متحمس للذهاب إلى هناك، أعتقد أنها بعد أسبوعين لذا هيا لنتقدم، ميا سان ميا".

موعد مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على بايرن ميونخ في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “أليانز أرينا”، يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري.

ويستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو”، موقعة الحسم بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل.

واستطاع ريال مدريد، التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بينهما (4-4).

وتمكن بايرن ميونخ، من عبور محطة آرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه بحصيلة مباراتي الذهاب والإياب 3-2، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم الفريق الألماني موقعة الإياب بـ1-0.