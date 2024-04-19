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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي منتخب السويس في العبور لبطولة دوري المحترفين الموسم القادم وذلك بعد أن تعادل بقيادة سعد فاروق مع منافسه العبور سلبيا ليحافظ السويس على فارق ثلاث نقاط عن العبور

نادي منتخب السويس يتأهل للدوري المصري للمحترفين موسم 2024/2025

وينتظر بطل المجموعة الرابعة كهرباء الإسماعيلية نظيره بطل المجموعة الثالثة لخوض لقاء فاصل من أجل الصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

يذكر أن متصدري المجموعات الست في القسم الثاني (ب) يتأهلون لدوري المحترفين الموسم المقبل.

كما يتنافسون على بطاقة تأهل أخيرة للدوري الممتاز مع ثالث ترتيب القسم الثاني (أ)، حيث سيخوضون مباراة فاصلة لحسم 3 متأهلين لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يذكر ان بتروجيت قد ضمن الوصول للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل في انتظار معرفة المقعدين المتبقيين.