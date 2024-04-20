نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.. موقف فينيسوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني 2024.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري

يلتقى الفريق الملكي مع ضيفه البلوجرانا، مساء غدًا، الأحد الموافق 21 أبريل 2024 على ملعب " سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الليجا الإسبانية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

في حراسة المرمى:- أندريه لونين.

في خط الدفاع: داني كارفخال "فاسكيز"، روديجر، تشواميني، ميندي.

في خط الوسط: توني كروس، فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد برشلونة حاليًا في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.