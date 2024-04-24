نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسم موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر مدرب الأهلي لن يدفع بلاعب الوسط إمام عاشور في لقاء مازيمبي الكونغولي، ويفضل الصبر عليه بعد عودته من الإصابة.

كولر لا يفضل استعجال عودة إمام عاشور

قال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الخطيب قرر تأجيل اجتماع مع كولر ولجنة التخطيط لحسم ملف الصفقات، وهناك ثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش ضمن الترشيحات لتدعيم الدفاع، وزين الدين بلعيد قريب من الانضمام للأهلي".

وأضاف، أن يوسف أوباما من اللاعبين المطلوبين في نادي بيراميدز، خصوصا في ظل تأجيل تجديد عقده، مع وجود أكثر من لاعب في مركزه داخل الزمالك حاليا.

وواصل: "خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق الذي أصبح ازمة كبيرة بسبب الغرامة المفروضة لصالحه، طلب الحصول على "فلوسه كاش"، ويرفض تقسيط الأموال حتى الآن رغم المفاوضات التي يجريها معه عمرو أدهم عضو المجلس".