نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في جميع البطولات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء الموافق 24 إبريل الجاري، عدة مواجهات قوية وحاسمة في مختلف البطولات، وأبرزها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال آسيا، والدوري المصري الممتاز.
أهم مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في جميع البطولات
يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” فيما يلي أبرز وأهم مواجهات اليوم الأربعاء:
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة
إيفرتون × ليفربول، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة
الدوري المصري
بيراميدز × البنك الأهلي، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة ON time Sports 2HD.
مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا
أتالانتا × فيورنتينا، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان × لوريان، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا
يوكوهاما إف مارينوس × أولسان هيونداي، الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports AFC، وSSC sports 1HD.