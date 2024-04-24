نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء الموافق 24 إبريل الجاري، عدة مواجهات قوية وحاسمة في مختلف البطولات، وأبرزها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال آسيا، والدوري المصري الممتاز.

أهم مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في جميع البطولات

يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” فيما يلي أبرز وأهم مواجهات اليوم الأربعاء:

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

إيفرتون × ليفربول، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

الدوري المصري

بيراميدز × البنك الأهلي، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة ON time Sports 2HD.

مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا

أتالانتا × فيورنتينا، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × لوريان، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يوكوهاما إف مارينوس × أولسان هيونداي، الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports AFC، وSSC sports 1HD.