نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل إمام عاشور وزيزو إلى الدوري السعودي؟.. الحقيقة كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الساعات الأخيرة، أنباء عن وجود مفاوضات من جانب نادي التعاون السعودي لبدء المفاوضات مع نجمي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان أحمد سيد زيزو وإمام عاشور أحد الأهداف التي ترغب إدارة النادي السعودي في ضمهم خلال الميركاتو الصيفي القادم.

حقيقة اقتراب إمام عاشور وزيزو من الدوري السعودي

وأكد إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت: "لا توجد أي مفاوضات من جانب التعاون السعودي، للتعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك".

وتابع: "ثنائي الدوري المصري خارج حسابات نادي التعاون في الوقت الحالي ولكن كل شئ قد يتغير باقتراب فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وواصل: "وسائل الإعلام الموثوقة داخل المملكة العربية السعودية، نفت وجود رغبة في مفاوضات زيزو وعاشور في الوقت الحالي خاصة مع تألق الثنائي بشدة".