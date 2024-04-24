نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار: هذا سبب "سمعة" ارتفاع لاعبي البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي أن رواتب لاعبي فريقه طبيعية مقارنةً بالأندية الأخرى، مُشيرًا إلى أن هناك لائحة مجزية وانضباطية للاعبين من أجل تحقيق طموحات النادي.

رئيس البنك الأهلي: نحاول التعلم من الماضي

قال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المبادئ العامة للإدارة تكون على جميع الفرق، ولكن إدارة كرة القدم مختلفة، لأن ما يحكم إدارة النادي هي عناصر المنظومة، التي تكون مختلفة بشكل كبير عن جميع الفرق الأخرى".

وأضاف: "نحاول التعلم من الماضي، ونقوم بإعادة تقييم بشكل دائمًا، وفي مجلس الإدارة لدينا خبرات متنوعة، ونعمل على التطور بما يتلاءم مع أي تغييرات حولنا، خصوصًا في كرة القدم".

وتابع: "عقود لاعبي البنك الأهلي مرتفعة؟ هناك مثل شعبي يقول الصيت ولا الغنى، لأننا ننتسب لأعرق بنك في الشرق الأوسط، وانتساب النادي لهذا البنك منحنا هذه السمعة، ولكن لدينا ضوابط وحدود".

وأكمل: "التفاوت الكبير في عقود اللاعبين يمثل سلبية، لأن اللاعبون بشر.. في موسم الصعود قمنا بصرف 6 مليون جنيه فقط.. وميزانية استقدام اللاعبين هذا الموسم بلغت 7 مليون جنيه، لأن معظم من تعاقدنا معهم كانت صفقات مجانية".

وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "هناك لائحة في الفريق من أجل تحقيق طموح النادي من حيث النتائج، وتوافق عليها اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي، وفي نفس الوقت بها عقوبات انضباطية".