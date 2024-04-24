نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره إيفرتون مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري على ملعب "جوديسون بارك" في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، ماك أليستر

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.