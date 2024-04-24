طولان: الزمالك سيتخطى دريمز الغاني.. ولست ضد حسام حسن لكن اختياره خاطئ

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، أن الدولة المصرية نفسها تعرضت لمزايدات واتهامات كثيرة، وهي الدولة التي قامت بالتضحية كثيرا وحاربت من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأهلي والزمالك لديهم مواقف معلنة وأعلنوا منذ اللحظة الأولى الوقوف بجوار الأشقاء في فلسطين.

طولان: الزمالك أضاع العديد من الفرص أمام دريمز

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ما يتردد مجرد مزايدات فارغة، ويتنافي مع ما يحدث في أرض الواقع، ومصر بكل عناصرها تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها، وندعم ونساند الأشقاء في فلسطين، ومصر دخلت حروب كثيرة في سبيل نصرة قضية الأشقاء، واستشهد الكثير من أبناء مصر من أجلها".

وأضاف: "الزمالك أضاع العديد من الفرص أمام دريمز كانت كفيلة بتحقيق مكسب كبير، وأعتقد أن المواجهة القادمة ستكون مختلفة لأن المنافس الغاني لن يلجأ للدفاع كما حدث في القاهرة، وسيلعب بشكل مفتوح وسيظهر ثغرات كثيرة، والزمالك سيلعب بذكاء أكثر، وثقتي كبيرة في تخطي تلك العقبة، واللاعبين على قدر المسئولية واتوقع تحقيق الانتصار هناك".

وواصل: "الزمالك لديه جماهيرية كبيرة، وجميع فرق إفريقيا تعمل حساب مختلف للفريق الأبيض، ولاعبي الزمالك قادرين على التعامل مع الأجواء والحضور الجماهيري في غانا، ويجب تعديل التشكيلة في لقاء الإياب، والاعتماد على خطورة الجناحين في المواجهة المقبلة، خصوصا أن الزمالك كان مفتقد لخطورة الأطراف في لقاء الإياب، والزمالك افتقد 50% من قوته في غياب فتوح وزيزو".

وزاد: "لو كنت مدربا للزمالك، سألعب بثلاثي في الدفاع وجناحين يعودان للمساندة الدفاعية حال فقدان الكرة، وبالنسبة لشيكابالا أتمنى أن يلعب جزء من المباراة ويركز خلال هذا الوقت للظهور بشكل جيد، وهو عندما يشارك كبديل يصنع الفارق، ومن المهم أن يلعب خلال الشوط الثاني".

وشدد على أنه ليس ضد حسام حسن مطلقا، وأنه يؤيد ويدعم منتخب مصر، لكنه ليس لديه قناعة بتجربة التوأم في قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن كارلوس كيروش كان قريبا من العودة، وكان الأنسب لقيادة المنتخب في المرحلة الحالية.

وأضاف: "كيروش لديه تاريخ كبير وسبق وقاد منتخبات كبيرة وفريق ريال مدريد، وحقق نتائج طيبة، وحسام حسن لم يقدم جديد في المعسكر الماضي، وأعتقد أنه من الصعب انطلاق معسكر مبكر، في ظل عدم وجود المحترفين، وهذه الأفكار اصبحت قديمة".

وأكد، أنه لن يكون مقتنعًا تماما بفكرة وجود حسام حسن، لأن هناك أمور معينة الجميع يدركها، والأمر لا يتعلق بنجومية الملاعب وإلا كان الخطيب وبيليه ومارادونا من أعظم المدربين في العالم، بينما هناك موهبة خاصة للتدريب مثلما تميز بها جوزيه مورينيو.

وأتم: "الأهلي قادر على الفوز أمام مازيمبي وفرصته كبيرة في وسط ملعبه وجماهيره باستاد القاهرة الدولي، وكان من الممكن أن يفوز في الذهاب وأهدر فرص حقيقية للتسجيل في شباك الفريق الكونغولي.. وأتمنى أن يصعد القطبين للنهائي ويلعبوا كأس سوبر إفريقي في مصر".