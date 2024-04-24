نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار جديد من برشلونة بشأن كرة يامين يامال الجدلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي برشلونة اتخاذ خطوات قانونية عبر القضاء العادي للمطالبة بجميع الصور والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالتواصل بين حكم مباراة الكلاسيكو ومساعديه في تقنية الفيديو، بعد الخسارة أمام ريال مدريد (3-2) يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

قرار جديد من برشلونة بشأن كرة يامين يامال الجدلية

شهدت المباراة جدلًا تحكيميًا بعد أن نفذ برشلونة ركلة ركنية في الدقيقة 28، وسدد لامين يامال الكرة بطريقة خادعة أبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى. طالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق لانتظار قرار حكم الفيديو، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، مما دفع الحكم لاستكمال اللعب.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حذر خوان لابورتا، رئيس برشلونة، من أن النادي سيلجأ إلى القضاء للدفاع عن مصالحه إذا تأكد أن الفريق تعرض لضرر كبير. أرسل برشلونة خطابًا رسميًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب فيه بالحصول على الصور والتسجيلات التي جرت بين الحكم ومساعديه في تقنية الفيديو بعد اللقطة المثيرة للجدل.

رفض الاتحاد الإسباني طلب برشلونة وأكد أنه لا يقدم هذه المواد للأندية كسياسة عامة، ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو يحتوي على مقتطفات من المحادثات بين حكم المباراة سيزار سوتو جرادو وحكم تقنية الفيديو خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، وكان من ضمنها مناقشات حول كرة يامال وركلة الجزاء التي احتسبت ضد ب أو كوبارسي لصالح لوكاس فاسكيز.

بفوز ريال مدريد على برشلونة، زاد الفارق بين الفريقين إلى 11 نقطة قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة، مما يضع ريال مدريد على بعد خطوات من استعادة لقب الليجا.