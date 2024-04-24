نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضع إدارة نادي بيراميدز في الوقت الحالي العديد من الأهداف المحلية لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق السماوي في الموسم الجديد.

ودخل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسابات مسؤولو بيراميدز مؤخرا للتعاقد معه.

- أوباما على رادار بيراميدز

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز لديه رغبة في التعاقد نع صانع ألعاب نادي الزمالك يوسف أوباما، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابع:" بيراميدز يستغل توتر الوضع في تأخير تجديد عقد أوباما مع الزمالك، خاصة بعد الصفقات الجديدة التي يبرمها الفارس الأبيض في نفس مركزه".

على جانب آخر، دخل محمد صبحي الحارس الثاني في تشكيل نادي الزمالك، حسابات فريق بيراميدز لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، لتدعيم مركز حراسة المرمى.

