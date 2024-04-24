يورجن كلوب يؤكد غياب مهاجم ليفربول أمام إيفرتون بسبب الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، آخر التحديثات الخاصة بلاعبيه قبل مواجهة إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويلاقي ليفربول نظيره إيفرتون، في إطار منافسات الجولة الـ29 المؤجلة، على ملعب "جوديسون بارك"، غدًا الأربعاء، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بينما يأتي إيفرتون بالمركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

وقد قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ديربي ميرسيسايد مهم جدًا بالنسبة لنا، دائمًا تكون المباراة صعبة في جوديسون بارك".

وقد أضاف كلوب: "الأجواء في جوديسون بارك تكون جيدة إذا لعبوا ضد ليفربول، إنها أكبر من مجرد 3 نقاط".

وقد أشار كلوب: "في الجزء الأخير من الموسم يتعلق الأمر بالفوز في المباريات فقط، وأعتقد أننا نعرف كيف نفعل ذلك".

وأكد قائلًا: "نحن في المكان الذي يجب أن نكون فيه، الآن دعونا نعطي أفضل ما لدينا".

اما عن أرنولد: "لاعب كرة قدم لا يُصدق، إنه واحد من تلك القصص التي لا يُمكن للكثير من الأندية كتابتها، لكنه شخص سيتحدث عنه الناس في غضون 20 أو 30 أو 40 عامًا".

عن ديوجو جوتا: "سيغيب لمدة أسبوعين، حيث شعر بألم طفيف بمنطقة الحوض وكان على ما يرام ثم بدأ مباراة فولهام وكان بخير لكن عند النهاية شعر بألم، إنها إصابة بسيطة لكن ليست بوقت جيد".

وعن كثرة التعادلات في جوديسون بارك، أجاب كلوب: "لا ننسى أننا أضعنا فُرصًا كبيرة جدًا في بضع مباريات هناك، نعم الأجواء مميزة وأفهم تأثيرها على بعض المجريات".