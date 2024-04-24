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أحمد جودة - القاهرة -

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استدعاء الثنائي عبد الوهاب نادر وأحمد أبو الفتح شرف لاعبي فريق المصري للشباب تحت 18 عامًا - الفئة العمرية 2005 - للانضمام لتدريبات الفريق بالقاهرة استعدادًا لمباراته بالجولة العشرين من الدوري.

علي ماهر يستدعي الثنائي الشاب للانضمام لتدريبات المصري استعدادًا للداخلية

جاء هذا القرار بعد التنسيق الذي تم مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، علمًا بأن اللاعب عبد الوهاب نادر يشغل مركز قلب الدفاع وقد سبق له الانضمام لتجمعات المنتخب الوطني للفئة العمرية ذاتها.

فيما يشغل اللاعب أحمد شرف مركز قلب الهجوم وهو أحد هدافي فريق الشباب تحت 18 عامًا بالمصري والذي يقوده فنيا الكابتن وائل الجبالي وقد تم تصعيد اللاعب كذلك لصفوف فريق المصري تحت 20 عامًا.

المصري يلاقي الطيران وديًا استعدادًا للداخلية

أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق الطيران على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في الرابعة عصر الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

كان المصري قد نجح مساء أمس الثلاثاء في تحقيق الفوز على نظيره فريق فاركو بهدفين لهدف واحد في مباراة الجولة التاسعة عشر التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب ، حيث سجل للمصري ميدو جابر ومحمد الشامي، فيما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق النيران الصديقة.