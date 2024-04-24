نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تصرف من الزمالك لفك أزمة القيد بعد حكم بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، إيجاد طريقة لحل أزمة إيقاف القيد الذي يواجه القلعة البيضاء في الفترة الحالية، بسبب شكوى المهاجم المغربي خالد بو طيب، ومستحقاته المتأخرة لدى الفريق.

ورفضت المحكمة السويسرية، طعن إدارة الزمالك على مستحقات المهاجم المغربي، وايقاف قيد الفريق لحين سداد قيمة الغرامة مع الفوائد.

- الزمالك يتحرك لحل أزمة بوطيب

وتحرك محامي نادي الزمالك في تلك الأزمة بعد رفض المحكمة الفيدرالية طعن نادي الزمالك، عن طريق التواصل مع محامي بوطيب، للوصول إلى صيغة اتفاق ترضي الطرفين.

ويحاول مسؤولو الأبيض إقناع اللاعب بجدولة المستحقات وتقسيطها على عدة أقساط.

وأصبح نادي الزمالك مطالب بدفع 2 مليون و400 ألف يورو، بواقع مليون و900 ألف يورو كمستحقات، ونصف مليون يورو قيمة الفوائد والغرامات، لحل أزمة القيد.

