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أحمد جودة - القاهرة -

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور اللقاء الختامي لمراكز تدريب الفتيات لكرة القدم ضمن المشروع القومي "ألف بنت ألف حلم" بكافة محافظات مصر حيث تم تنفيذ المهرجان الرياضي لمركز تدريب كرة القدم للفتيات بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء والإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية برئاسة دكتورة غادة جمال الدين.

بمناسبة العيد القومي لسيناء.. وزير الرياضة يشارك مع فتيات العريش مهرجان 100 بنت ألف حلم



وشارك في المهرجان عدد ١٠٠ فتاه لعدد مركزين بالمحافظه وأبدى الوزير، إعجابه الشديد بالمستوي المهاري والتنظيمي للفتيات بحضور الدكتور عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء والدكتور إيهاب بيتا مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء والدكتوره غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل الاهتمام بالمرأة والفتاة بكافة المجالات بصفة عامة وفى المجال الرياضى بصفة خاصة وتفعيلًا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع وفى كل مجالات الحياة.