الإسماعيلي يحل أزمة فخر الدين بن يوسف وينجح في إعادة فتح باب القيد للاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف لاعب المصري، حسب الأحكام الصادرة من فيفا.

الإسماعيلي يحل أزمة فخر الدين بن يوسف

تمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار.

ويؤكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق.

كما يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا.

ويشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامى السويسرى المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي.

