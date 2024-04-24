نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس إنريكي: هدفنا الفوز بجميع البطولات الممكنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن التحديات التي يخوضها الفريق حاليًا سواء في الدوري المحلي أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى نادي برشلونة الإسباني في ربع النهائي على ملعبه ووسط جماهيره.

مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي

عقد لويس إنريكي مؤتمر صحفي قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي: “ستكون مباراة صعبة للغاية، عندما تكون في أسفل الترتيب، فلا يكون لديك الكثير لتخسره".

وتابع: "بشكل عام، تتمكن الفرق الموجودة في أسفل الترتيب من تحقيق نتائج غير متوقعة في نهاية الموسم، نعطي المباراة أهمية كبيرة، وإمكانية التتويج باللقب كافية لنكون في قمة تركيزنا”.

وقال لويس إنريكي عن القوز بالدوري مرة أخرى: “هذا الأمر يحفزنا، لكن في الوقت الحالي حققنا بطولة واحدة فقط، علينا تحقيق لقب الدوري ومواصلة القتال للفوز بكل شيء أمامنا طريق طويل ومعقد”.

