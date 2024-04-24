نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من كريم نيدفيد عن مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي بعد غدٍ الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نيدفيد في تصريحات له منذ قليل:"مباراة مازيمبي هامة للغاية في طريقنا نحو النهائي وتركيزنا منصب عليها".

وأضاف:"حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، لكن علينا توخي الحذر خاصة وأن التعادل السلبي أمر صعب على أرض الواقع".

وتابع:"علينا اللعب بروح عالية، وإن شاء الله توفيق يكون من نصيبنا ونحقق الفوز ونتأهل لنهائي البطولة".



وأشار:"جماهيرنا أمر هام لنا فهي التي تمنحنا الدافع وتقوم بمساندة الفريق داخل الملعب في حال تراجع الرتم نوعًا ما، ونتمنى أن يتواصف دعمهم في جميع المباريات ولا يتوقف الأمر على إفريقيا فقط".

وأوضح:"النادي الأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يقف على لاعب معين رغم الإصابات، وعودة المصابين أمر إيجابي لنا، في الدوري وإفريقيا".