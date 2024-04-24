الرياضة

تصريحات قوية من كريم نيدفيد عن مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي بعد غدٍ الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نيدفيد في تصريحات له منذ قليل:"مباراة مازيمبي هامة للغاية في طريقنا نحو النهائي وتركيزنا منصب عليها".

وأضاف:"حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، لكن علينا توخي الحذر خاصة وأن التعادل السلبي أمر صعب على أرض الواقع".

وتابع:"علينا اللعب بروح عالية، وإن شاء الله توفيق يكون من نصيبنا ونحقق الفوز ونتأهل لنهائي البطولة".


وأشار:"جماهيرنا أمر هام لنا فهي التي تمنحنا الدافع وتقوم بمساندة الفريق داخل الملعب في حال تراجع الرتم نوعًا ما، ونتمنى أن يتواصف دعمهم في جميع المباريات ولا يتوقف الأمر على إفريقيا فقط".

وأوضح:"النادي الأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يقف على لاعب معين رغم الإصابات، وعودة المصابين أمر إيجابي لنا، في الدوري وإفريقيا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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