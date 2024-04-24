نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من أحمد عبدالقادر على مباراة الأهلي ومازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، على مباراة فريقه أمام مازيمبي بعد غدٍ الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد القادر في تصريحات له:"نتيجة مباراة الذهاب إيجابية إلى حد، على قدر المجهود الذي بذلناه، وعلينا بذل الكثير من الجهد في مواجهة الذهاب".

وأضاف:"جميع المباريات صعبة وعلينا بذل الكثير من الجهد لتحقيق الفوز، وأتمنى المشاركة والتسجيل في مرمى مازيمبي".

وتابع:"أتمنى المشاركة أمام مازيمبي، أحمد الله على العودة للمشاركة في المباريات بعد فترة صعبة سواء للإصابة أو غير ذلك".

وزاد:"أتمنى تواجد الجمهور بأكبر عدد، لأننا نخوض واحدة من أهم المباريات في الموسم، فوجوده يمنحنا الدافع والحماس للوصول للنهائي".

وأشار:"عودة اللاعبين المصابين أمر مهم بالنسبة لنا، والفريق في حاجة إلى كل لاعب، وهو دافع كبير لنا".

وأكمل:"أنا بحاجة للمشاركة في المباريات من أول الموسم وليس هذه الفترة فقط".