نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود سبورتنج لدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة بمجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب عن صعود فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق إلي دوري المحترفين بعد فوزه فريق كوم حمادة بثلاثية نظيفة.

سجل الثلاثية عمر الحبشي في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وأضاف عبد الرحمن ميسي الهدف الثاني في الشوط الثاني وإدرك مؤمن حمدي الهدف الثالث.



- تعادل فريق الاوليمبي بقيادة احمد سمير مع فريق المجد السكندري بقيادة محمود التركي سلبيًا.



- حقق فريق الحمام بقيادة محمود التركي الفوز على فريق دلفى بقيادة جمال السيد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط بهدف لمثله تقدم فريق الحمام بهدف دانيال في الدقيقة 15.

وتعادل دلفي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وفي الشوط الثاني اضاف فريق الحمام الهدف الثاني.



- فوز فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور على فريق فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعة والهابط للدوري القسم الثالث بقياده وليد عطيه بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم اسكندرية للبترول بهدف طارق السعيد في الدقيقة 40 وتعادل احمد الببيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وإدراك يوسف صديق الهدف الثاني للهلال في الشوط الثاني

- فوز فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المنى على فريق العاب دمنهور بقيادة باسم الرجال بهدف دون رد

ترتيب المجموعة السادسة

1-سبورتنج 35 نقطة

2-الاولمبي 30 نقطة

3-الهلال الضبعه 29 نقطة

4-الحمام 28 نقطة

5- طلائع الاسطول 24 نقطة

6-دلفي 23 نقطة

7- العاب دمنهور 23 نقطة

8- المجد السكندري 22 نقطة

9-كوم حمادة 18 نقطة

10- اسكندرية للبترول 12 نقطة

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