الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني في محاضرة فنية بالفيديو، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، استمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.