نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد الموافق 28 إبريل الجاري، في جميع البطولات، سواء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي في موسمهما الحالي.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

آرسنال × توتنهام هوتسبير، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب توتنهام.

مانشستر سيتي × نوتنجهام فورست، السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × تورينو، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب سان سيرو.

نابولي × روما، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

أهم مباريات اليوم في الدوري التركي

طرابزون سبور × غازي عنتاب، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهم مباريات اليوم في الدوري القطري

الريان × السد، الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

الوكرة × الأهلي، الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تبث قنوات أبو ظبي الرياضية بطولة الدوري الإيطالي.