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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب المصري طارق مصطفى منح مهلة أخيرة لناديه السابق، أولمبيك آسفي المغربي، لتسديد مستحقاته المالية المستحقة، والتي تتجاوز 133 ألف دولار، قبل أن يتخذ إجراءات قانونية باللجوء لاتحاد الكرة المغربي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مهلة أخيرة من طارق مصطفى لإدارة اولمبيك آسفي قبل اللجوء للفيفا

وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية: "حتى الآن، لم يتم تسوية وضعيتي المالية، على الرغم من الوعود التي تلقيتها من رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف: "كنت قد تفهمت في السابق الوضع المالي الصعب للفريق، وظروف رئيسه التي يعرفها الجميع، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تربطني بنادي آسفي. ولكن لم يحدث أي تقدم في حل المشكلة".

وأشار المدرب إلى أنه سيزور المغرب قريبًا للمشاركة في دورة تدريبية، معربًا عن أمله في حل هذا الإشكال بسرعة وتقدير جهوده والصورة الإيجابية التي تركها بعد تحقيق نتائج مميزة مع الفريق.

وأوضح المدرب الحالي للبنك الأهلي المصري: "آمل أن تُحل هذه المشكلة قبل أن أضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى، تقديرًا لمدينة آسفي وجماهيرها، ولما استقبلوني به من تقدير وترحيب".

وأكد طارق مصطفى أن احترامه لنادي أولمبيك آسفي وذكرياته الجيدة معه، هما السبب وراء رغبته في حل المشكلة وديًا، ولكنه سيضطر لاتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم تسوية مستحقاته المالية قريبًا.